Фатеев: подрался с удовольствием. Когда упали, пожали с Накладалом руки

Нападающий «Трактора» Егор Фатеев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:1), а также рассказал о драке с защитником ярославской команды Якубом Накладалом.

«Хорошая эмоциональная, боевая игра была. Мы вышли заряженными, нам нужна была победа, чтобы переломить.

По поводу драки с Накладалом – это эмоции, это хоккей, с удовольствием подрались. Всё хорошо. Он меня толкнул, я первым скинул краги. Эмоции, всё быстро. Когда упали, ничего не говорили, руки пожали, да поехали. Зарядили команду, мы потом забили.



С какими эмоциями выходил на матч в Ярославле? Эмоции хорошие, положительные. Шесть лет здесь провёл, играл. Было приятно вернуться и поиграть здесь с ними», — цитирует Фатеева пресс-служба челябинского клуба.