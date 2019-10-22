Проиграет ли СКА и чем закончится противостояние «Салавата» с «Авангардом»?

Сегодня, 22 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:

— «Сибирь» — «Витязь»;

— «Салават Юлаев» — «Авангард;

— «Йокерит» — «Спартак»;

— «Динамо» Мн — «Барыс»;

— СКА — «Нефтехимик».

Пройти опрос можно на PlayBuzz.

Победа в матче с «Амуром» позволила московскому «Динамо» возглавить дивизион Боброва и выйти на второе место в Западной конференции с 25 очками после 21 матча. «Динамо» таким образом сдвинуло СКА, коллектив из Санкт-Петербурга опустился на пятое место Запада с 24 очками. Сегодня СКА может вернуть себе лидерство в дивизионе. Для этого нужно взять реванш у «Нефтехимика» за поражение в Нижнекамске. Неделю назад команда Вячеслава Буцаева была сильнее — 2:1.