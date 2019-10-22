Клинкххаммер: не хочу никого задеть, но русский язык кажется очень агрессивным

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер рассказал о восприятии России и КХЛ в Северной Америке.

«В Северной Америке мы постоянно слышим страшилки про КХЛ и Россию: игрокам не платят, безумные водители, безумные перелёты, безумные люди. Естественно, что я слегка побаивался, как и любой на моём месте. Это то представление, которое у меня было до перехода.



Но спустя время я убедился, что всё не совсем так. Мне повезло играть в отличных организациях и никогда не беспокоиться по поводу денег. Здесь отличные люди, россияне всегда готовы мне помочь. Одноклубники всегда готовы помочь мне и жене: найти няню для детей, доктора, всё в таком духе, что угодно. Если попросить русского помочь, он сделает всё, что сможет.



Одна из непривычных вещей — русский язык. Для североамериканцев он звучит очень резко. Язык кажется очень агрессивным, и я думаю: «О чём же он так говорит?». Я совсем не знаю язык, и, когда мне переводят, я такой: «О! Оказывается, ничего плохого». Это просто так для меня звучит, может, просто у канадцев более мягкий тон, я не хочу никого задеть, просто русские так говорят, что это слегка пугает», — цитирует Клинкхаммера Sport24.