Дюков: время кризиса в минском «Динамо» подошло к концу

Защитник минского «Динамо» Роман Дюков поделился мнением об атмосфере в команде.
«Мы все на позитиве. И тренировка отличная, хорошие и веселые игровые упражнения. Тренер тоже дал позитивной энергии. Так что всё здорово, готовимся к сегодняшней игре. Да, у нас сейчас неудачная серия. Мы все понимаем, что это спорт. Бывают белые полосы, бывают чёрные. Мы сейчас, к сожалению, переживаем чёрную полосу. Но это бывает с абсолютно каждой командой.
И показатель хорошей, дружной команды — это то, как команда выходит из подобных ситуаций. Мы много обсуждали, провели немало собраний, вчера был небольшой тимбилдинг, провели немало времени вместе, сплотились. Думаю, время нашего кризиса и застоя подошло к концу", — как цитирует Дюкова пресс-служба белорусского клуба.
- 22 октября 2019
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