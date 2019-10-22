Хартли: Шумаков, Широков и Франсон возвращаются на лёд. Мы получили зелёный свет

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Матч состоится сегодня, 22 октября, в Уфе. Начало — в 17:00 мск.

«Шумаков, Широков и Франсон возвращаются на лёд. Мы получили зелёный свет от нашей медицинской службы. Они неделю тренировались с нами, много работали в тренажёрном зале. Так что перед матчем в Уфе мы получили три хорошие новости.

Широков и Франсон давно не играли, поэтому им понадобится время вспомнить нашу систему. Ведь тренировки никогда не заменят настоящий матч. Но они готовы. Они настоящие бойцы. Я уверен, что парни смогут помочь нашей команде.

Такие матчи — украшение КХЛ. Сейчас столько отличных команд в обеих конференциях. Посмотрите на таблицу — невероятная плотность. Это здорово для развития хоккея и для болельщиков», — сказал Хартли в эфире клубного телевидения.