Хартли: Шумаков, Широков и Франсон возвращаются на лёд. Мы получили зелёный свет

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Матч состоится сегодня, 22 октября, в Уфе. Начало — в 17:00 мск.
«Шумаков, Широков и Франсон возвращаются на лёд. Мы получили зелёный свет от нашей медицинской службы. Они неделю тренировались с нами, много работали в тренажёрном зале. Так что перед матчем в Уфе мы получили три хорошие новости.
Широков и Франсон давно не играли, поэтому им понадобится время вспомнить нашу систему. Ведь тренировки никогда не заменят настоящий матч. Но они готовы. Они настоящие бойцы. Я уверен, что парни смогут помочь нашей команде.
Такие матчи — украшение КХЛ. Сейчас столько отличных команд в обеих конференциях. Посмотрите на таблицу — невероятная плотность. Это здорово для развития хоккея и для болельщиков», — сказал Хартли в эфире клубного телевидения.
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