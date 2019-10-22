«Йокерит» расторг контракт с финским нападающим Маттиасом Мюттюненом по обоюдному согласию, информирует пресс-служба клуба.
В этом сезоне 29-летний форвард не сделал ни одного результативного действия за шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ.
В прошедшем сезоне финский хоккеист защищал цвета рижского «Динамо». В регулярном чемпионате Мюттюнен принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 10 (8+2) баллов при показателе полезности "-15" и 14 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 14 минут за матч.
«Йокерит» стал четвёртым клубом КХЛ, который покинул Мюттюнен за 2,5 сезона. В сезоне-2017/18 финский форвард выступал за «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности в КХЛ Маттиас сыграл 80 матчей, в которых набрал 20 (13+7) очков.
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