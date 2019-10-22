Бирюков — о дисквалификации: никогда не позволю себе бросить бутылку в человека

Исполняющий обязанности главного тренера клуба Высшей хоккейной лиги «Буран» Михаил Бирюков прокомментировал решение ВХЛ дисквалифицировать его на три матча за бросок бутылки на одну из трибун стадиона.

«Я хотел бы объяснить нашим родным болельщикам свой поступок и то, что произошло в матче со «Звездой», потому что в различных СМИ появляется неправильная информация. Я считаю, что наши болельщики должны знать правду. У меня не было никакого столкновения со зрителями. Я был не совсем доволен некоторыми моментами матча, скажем так. Наверное, те, кто смотрел игру, понимают, о чём я говорю. И эту бутылку на трибуну я кинул в порыве эмоций.

Да, меня это не красит, да, впредь я буду умнее, но в ту минуту меня захлестнули эмоции. Я извиняюсь перед болельщиками «Бурана» и перед всем нашим клубом за этот поступок. Но хотел бы пояснить, что та трибуна, которая находится за скамейками запасных и куда полетела бутылка, на матчах «Звезды» закрыта для зрителей — работает трибуна напротив. И бутылку я кинул в пустые трибуны, а не в болельщиков. Поверьте, каким бы эмоциональным я ни был, никогда не позволю себе бросить в человека бутылку.

Поэтому, ещё раз повторю, никакого конфликта или столкновения со зрителями у меня не было и быть не могло. Я уже осознал свой поступок, мне очень тяжело находиться не на скамейке во время матчей, но ребята молодцы, не дрогнули, не опустили руки при счёте 0:2, выравняли игру, героически сражались в овертайме в меньшинстве. Но, к сожалению, в серии буллитов мастерство и опыт соперника всё-таки сказались. Ребята в очередной раз проявили характер, они большие молодцы. У нас очень молодая команда, и, к сожалению, нам вчера не хватило реализации моментов, которых было очень много. Всем спасибо за поддержку, готовимся к следующему матчу с «Хумо»», — цитирует Бирюкова пресс-служба КХЛ.