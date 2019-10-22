СДК КХЛ отменил удаление нападающего ЦСКА Толчинского

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги отменил удаление нападающего ЦСКА Сергея Толчинского за симуляцию. Форвард «армейского» клуба был наказан малым штрафом за симуляцию в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (5:2).

«В связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: ЦСКА – «Торпедо». Время – 51:31.

На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Сергея Толчинского по п.4.5. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция»)», — сказано в официальном заявлении лиги.

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