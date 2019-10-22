«Сибирь» — «Витязь»: стали известны составы команд
«Сибирь» и «Витязь» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 22 октября, в Новосибирске. Начало — в 15:30 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Михайлов — Руохомаа — Пустинен;
Алексеев — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Пельтола — Чесалин — Комаров;
Пастухов — Хабаров, Казаков — Торченюк — Романцев.
«Витязь»:
Ежов (Кочетков);
Ержабек — Воронков, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;
Катичев — Шинкевич, Монс — Чернов — Варфоломеев;
Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Гончаров.
«Сибирь» отправила Максима Казакова в ВХЛ
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