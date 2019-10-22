Швец-Роговой: рад, что перешёл в СКА. Болельщики гудят, ревут, поддерживают

Нападающий СКА Артём Швец-Роговой поделился эмоциями от перехода в «армейский» клуб. Российский форвард пополнил состав СКА в результате двойного обмена с «Витязем».
«Новая команда, присутствовало волнение, конечно. Когда переходишь в новый клуб, переживаешь, а тут тем более СКА и болельщики гудят, ревут, поддерживают. Первые две сменки – и, думаю, влился потом.
Несколько слов для болельщиков? Очень рад, что перешёл в СКА, буду стараться приносить как можно больше пользы. Ждём вас на следующей игре. Приходите в Ледовый, поддержите нас, нам это очень важно.
Удавалось ли приезжать в Петербург? Наверное, только на игры. Ещё с молодёжкой – «Русскими Витязями» – мы сюда приезжали. Здесь, кажется, было три команды: «Серебряные Львы», «СКА-1946» и, наверное, «Динамо». Мы с каждой играли по две игры и жили здесь порядка 12-14 дней», — цитирует Швеца-Рогового пресс-служба клуба.
- 22 октября 2019
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