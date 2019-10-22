Минское «Динамо» потеряло двоих защитников до середины декабря, информирует пресс-служба белорусского клуба. Стефан Эллиотт и Дмитрий Дерябин внесены в список травмированных. Сообщается, что Дерябин будет восстанавливаться до 15 декабря, а Эллиотт вернётся в строй днём позже.

Статистика Стефана Эллиотта в регулярном сезоне-2019/20

На данный момент подопечные Крэйга Вудкрофта занимают 10-е место в Западной конференции КХЛ. «Зубры» одержали шесть побед в 18 матчах регулярного чемпионата. От занимающей восьмое место на Западе «Северстали» минчане отстают на два очка.

Статистика Дмитрия Дерябина в регулярном сезоне-2019/20

Сегодня, 22 октября, в очередном матче регулярки «Динамо» на домашнем льду сыграет с «Барысом».