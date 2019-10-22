«Салават Юлаев» — «Авангард»: в состав гостей вернулась группа лидеров

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 октября, начало матча — в 17:00 мск.



В состав гостей вернулись залечившие травмы Коди Франсон, Сергей Шумаков и Сергей Широков.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пустозёров, Мухамадуллин, Гиматов — Майоров — Солодухин.



«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;

Манухов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;

Широков — Грачёв — Шумаков.