Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Жафяров: перегнать Капризова в гонке бомбардиров будет тяжело, но постараюсь

Жафяров: перегнать Капризова в гонке бомбардиров будет тяжело, но постараюсь
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров поделился мнением о своём участии в гонке бомбардиров и поделился воспоминаниями об игре за ЦСКА.

«В ЦСКА у меня было меньше доверия? Я тогда ещё совсем молодой был. Но времена те с удовольствием вспоминаю. Но не скажу, что матч с „армейцами“ для меня игра из ряда вон. В чемпионате вообще обычных встреч уже нет. Все — особенные.

Вызовы в олимпийскую сборную? Это добавляет уверенности в себе. Вызов в любую сборную — это всегда здорово. Когда играешь за страну, испытываешь немного другие эмоции. Созрел ли я для главной команды? Я игрок и потому всегда готов. Но я же не сам себя туда вызываю. Там видно будет. Пока на меня на Кубок Карьяла никто не приглашал.

Перегнать Капризова в гонке бомбардиров тяжело будет. Но постараюсь», — цитирует Жафярова «Матч ТВ».

«Торпедо» — ЦСКА: Жафяров попал под силовой приём, но забил в девятку
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019