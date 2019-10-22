Жафяров: перегнать Капризова в гонке бомбардиров будет тяжело, но постараюсь

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров поделился мнением о своём участии в гонке бомбардиров и поделился воспоминаниями об игре за ЦСКА.



«В ЦСКА у меня было меньше доверия? Я тогда ещё совсем молодой был. Но времена те с удовольствием вспоминаю. Но не скажу, что матч с „армейцами“ для меня игра из ряда вон. В чемпионате вообще обычных встреч уже нет. Все — особенные.



Вызовы в олимпийскую сборную? Это добавляет уверенности в себе. Вызов в любую сборную — это всегда здорово. Когда играешь за страну, испытываешь немного другие эмоции. Созрел ли я для главной команды? Я игрок и потому всегда готов. Но я же не сам себя туда вызываю. Там видно будет. Пока на меня на Кубок Карьяла никто не приглашал.



Перегнать Капризова в гонке бомбардиров тяжело будет. Но постараюсь», — цитирует Жафярова «Матч ТВ».





«Торпедо» — ЦСКА: Жафяров попал под силовой приём, но забил в девятку