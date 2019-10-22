Вратарь «Витязя» Ежов получил «5+20». Уходя со льда, он попытался сломать клюшку

Во втором периоде матча новосибирской «Сибири» и подмосковного «Витязя» удаление до конца встречи получил голкипер команды гостей Илья Ежов. Судьи наказали вратаря штрафом «5+20» за колющий удар клюшкой. Услышав вердикт судей и уходя со льда, Ежов попытался сломать свою клюшку об борт. На замену вышел Пётр Кочетков, для которого это дебютная игра за «Витязь».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Михайлов — Руохомаа — Пустинен;

Алексеев — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Тимашов, Пельтола — Чесалин — Комаров;

Пастухов — Хабаров, Казаков — Торченюк — Романцев.



«Витязь»:



Ежов (Кочетков);

Ержабек — Воронков, Макеев — Бывальцев — Сёмин;

Головков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;

Катичев — Шинкевич, Монс — Чернов — Варфоломеев;

Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Гончаров.