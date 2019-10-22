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«Сибирь» получила два скамеечных штрафа в одном эпизоде

«Сибирь» получила два скамеечных штрафа в одном эпизоде
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Витязем» произошёл любопытный эпизод. В начале первого периода новосибирцы получили малый скамеечный штраф за нарушение численного состава, когда капитан «Сибири» Александр Логинов неудачно поехал на смену. Логинов споткнулся о конёк лайнсмена, упал на лёд и долго не мог подняться, лежа у борта возле своей скамейки запасных. В это время на лёд вышел шестой полевой игрок «Сибири», что было замечено бригадой судей.

Решение о назначении малого скамеечного штрафа за нарушение численного состава не понравилось тренерскому штабу «Сибири». Наставник хозяев Николай Заварухин подозвал арбитров к себе и долго апеллировал, объясняя недовольство. «Сибирь» долго не отправляла хоккеиста отбывать командный штраф и не выходила на вбрасывание, за что получила ещё один малый скамеечный штраф.

Примечательно, что сначала арбитры определили, что «Сибирь» должна была играть две минуты втроём против пятерых, но затем переформатировали удаления, и новосибирцы провели вчетвером четыре минуты. Данную встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Андрисом Ансонсом и Сергеем Морозовым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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