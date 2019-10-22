«Сибирь» выиграла третий матч подряд, победив «Витязь»

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке оказалась сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Новосибирский клуб победил в третьем матче подряд, «Витязь» проиграл третью встречу из пяти последних.



Первые 20 минут игры прошли без заброшенных шайб. На старте второго периода подопечные Николая Заварухина забили два гола усилиями нападающих Дмитрия Саюстова и Юкки Пельтолы. До перерыва соперники обменялись удачными бросками, авторами которых стали форварды Микаэль Руохомаа и Алексей Макеев. На 55-й минуте форвард «Сибири» Виктор Комаров установил окончательный счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.