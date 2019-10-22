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Заварухин — о скамеечных штрафах: вопросы — Анисимову. Спасибо, разбудили нас

Заварухин — о скамеечных штрафах: вопросы — Анисимову. Спасибо, разбудили нас
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу над подмосковным «Витязем» (4:1) и эпизод, в котором новосибирцы получили два скамеечных штрафа.

«Тяжёлый матч после трудного выезда. Эти удаления, эти четыре минуты нас разбудили. Благодарен ребятам, что выдержали. В такой атмосфере мы не имеем права плохо играть. Харри Сятери сегодня подчистил, выручил нас.

Два скамеечных штрафа в одном эпизоде и смена формата с «3 на 5» на «4 на 5»? Это вопросы к господину Анисимову. Значит, мы что-то где-то нарушили. Спасибо, что разбудили нас», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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