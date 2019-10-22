Заварухин — о скамеечных штрафах: вопросы — Анисимову. Спасибо, разбудили нас

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу над подмосковным «Витязем» (4:1) и эпизод, в котором новосибирцы получили два скамеечных штрафа.



«Тяжёлый матч после трудного выезда. Эти удаления, эти четыре минуты нас разбудили. Благодарен ребятам, что выдержали. В такой атмосфере мы не имеем права плохо играть. Харри Сятери сегодня подчистил, выручил нас.



Два скамеечных штрафа в одном эпизоде и смена формата с «3 на 5» на «4 на 5»? Это вопросы к господину Анисимову. Значит, мы что-то где-то нарушили. Спасибо, что разбудили нас», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Сибирь» выиграла третий матч подряд, победив «Витязь»