Заварухин — о скамеечных штрафах: вопросы — Анисимову. Спасибо, разбудили нас
Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу над подмосковным «Витязем» (4:1) и эпизод, в котором новосибирцы получили два скамеечных штрафа.
«Тяжёлый матч после трудного выезда. Эти удаления, эти четыре минуты нас разбудили. Благодарен ребятам, что выдержали. В такой атмосфере мы не имеем права плохо играть. Харри Сятери сегодня подчистил, выручил нас.
Два скамеечных штрафа в одном эпизоде и смена формата с «3 на 5» на «4 на 5»? Это вопросы к господину Анисимову. Значит, мы что-то где-то нарушили. Спасибо, что разбудили нас», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Сибирь» выиграла третий матч подряд, победив «Витязь»
- 22 октября 2019
-
19:05
-
18:58
-
18:55
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:13
-
18:04
-
17:41
-
17:28
-
17:13
-
17:00
-
16:40
-
16:21
-
16:12
-
15:49
-
15:32
-
15:16
-
15:02
-
14:30
-
14:18
-
14:10
-
13:56
-
13:17
-
13:00
-
12:26
-
12:15
-
12:00
-
11:41
-
11:20
-
11:00
-
10:32
-
10:05
-
10:01
Партнерский контент