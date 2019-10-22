Комаров: было давление, сколько матчей сыграл и ни одного гола не забил

Нападающий новосибирской «Сибири» Виктор Комаров прокомментировал победу в домашнем матче с подмосковным «Витязем» (4:1) и поделился впечатлениями от своей заброшенной шайбы.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Тяжело матч начался, было два двухминутных удаления, но бригады меньшинства сыграли надёжно. После чего мы забросили нужные голы и победили. Почему сначала было «5 на 3», а затем «5 на 4» — это вопрос к судьям.
Было давление, столько матчей отыграл, но так ни одной шайбы не забросил. В случае с моим голом всё сделал Чесалин, мне оставалось только подставить клюшку», — сказал Комаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Гофманом.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 22 октября 2019
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