Кравец: невыполнение игрового задания привело к поражению «Витязя»
Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с новосибирской «Сибирью» (1:4).
«Хорошо начали период, затем четыре бездарные минуты большинства. Снова хорошо начали второй период, однако грубейшие ошибки привели к голам. Невыполнение игрового задания некоторыми хоккеистами привело сегодня к поражению.
Удаление Ильи Ежова — ключевой момент встречи? Естественно, без основного вратаря сложнее», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.
Новосибирский клуб победил в третьем матче подряд, «Витязь» проиграл третью встречу из пяти последних.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Вратарь «Витязя» Ежов получил «5+20». Уходя со льда, он попытался сломать клюшку
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