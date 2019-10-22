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Кравец: невыполнение игрового задания привело к поражению «Витязя»

Кравец: невыполнение игрового задания привело к поражению «Витязя»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с новосибирской «Сибирью» (1:4).

«Хорошо начали период, затем четыре бездарные минуты большинства. Снова хорошо начали второй период, однако грубейшие ошибки привели к голам. Невыполнение игрового задания некоторыми хоккеистами привело сегодня к поражению.

Удаление Ильи Ежова — ключевой момент встречи? Естественно, без основного вратаря сложнее», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

Новосибирский клуб победил в третьем матче подряд, «Витязь» проиграл третью встречу из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

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