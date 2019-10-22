Кравец: невыполнение игрового задания привело к поражению «Витязя»

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с новосибирской «Сибирью» (1:4).



«Хорошо начали период, затем четыре бездарные минуты большинства. Снова хорошо начали второй период, однако грубейшие ошибки привели к голам. Невыполнение игрового задания некоторыми хоккеистами привело сегодня к поражению.



Удаление Ильи Ежова — ключевой момент встречи? Естественно, без основного вратаря сложнее», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.



Новосибирский клуб победил в третьем матче подряд, «Витязь» проиграл третью встречу из пяти последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Вратарь «Витязя» Ежов получил «5+20». Уходя со льда, он попытался сломать клюшку