Никита Кучеров тренируется в третьем звене «Тампа-Бэй»

Стали известны сочетания форвардов «Тампа-Бэй Лайтнинг» на тренировочном занятии, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит. Российский нападающий Никита Кучеров занимался в третьем звене.



Сочетания форвардов:



Джонсон — Стэмкос — Жозеф;

Палат — Пойнт — Гурд;

Киллорн — Сирелли — Кучеров;

Марун — Пакетт — Витковски.



Кучеров в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в восьми матчах, записав на свой счёт 8 (3+5) баллов при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем российский форвард проводит на площадке 19 с половиной минут за матч.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20