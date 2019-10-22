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Никита Кучеров тренируется в третьем звене «Тампа-Бэй»

Никита Кучеров тренируется в третьем звене «Тампа-Бэй»
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны сочетания форвардов «Тампа-Бэй Лайтнинг» на тренировочном занятии, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит. Российский нападающий Никита Кучеров занимался в третьем звене.

Сочетания форвардов:

Джонсон — Стэмкос — Жозеф;
Палат — Пойнт — Гурд;
Киллорн — Сирелли — Кучеров;
Марун — Пакетт — Витковски.

Кучеров в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в восьми матчах, записав на свой счёт 8 (3+5) баллов при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем российский форвард проводит на площадке 19 с половиной минут за матч.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

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