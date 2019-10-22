«Динамо» Мн — «Барыс»: Франсис Паре забил броском из-за ворот
Во втором периоде матча минского «Динамо» и казахстанского «Барыса» необычной заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Франсис Паре. Канадский форвард забил, добив шайбу броском из-за ворот.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Толопило);
Ерёменко – Граньяни, Гайнетдинов – Ковыршин – А. Костицын;
Евенко – Готовец, Степанов – Демков – Мартынов;
Знахаренко – Бокун, Паре – Шор – Принс;
Дадонов, Денисов, Павленко – Китаров – Павлович.
«Барыс»:
Паскуаль (Стрия);
Диц – Маклюков, Михайлис – Найт – Бойд;
Блэкер – Клещенко, Шевченко – Волк – Старченко;
Шалапов – Семёнов, Петухов – Сагадеев – Акользин;
Мусоров, Данияр, Панюков – Шестаков – Асетов.
- 22 октября 2019
-
20:43
-
20:30
-
20:20
-
20:08
-
19:53
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:19
-
19:05
-
18:58
-
18:55
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:13
-
18:04
-
17:41
-
17:28
-
17:13
-
17:00
-
16:40
-
16:21
-
16:12
-
15:49
-
15:32
-
15:16
-
15:02
-
14:30
-
14:18
-
14:10
-
13:56
-
13:17
-
13:00
Партнерский контент