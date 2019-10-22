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«Динамо» Мн — «Барыс»: врач гостей получил дисциплинарный штраф до конца матча

«Динамо» Мн — «Барыс»: врач гостей получил дисциплинарный штраф до конца матча
Хоккей / КХЛ 0

Во втором периоде матча минского «Динамо» и казахстанского «Барыса» произошёл необычный инцидент. Дисциплинарный штраф до конца матча получил врач команды из Нур-Султана, выбежавший на лёд для помощи своему хоккеисту до того, как судьи остановили встречу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Толопило);
Ерёменко – Граньяни, Гайнетдинов – Ковыршин – А. Костицын;
Евенко – Готовец, Степанов – Демков – Мартынов;
Знахаренко – Бокун, Паре – Шор – Принс;
Дадонов, Денисов, Павленко – Китаров – Павлович.

«Барыс»:

Паскуаль (Стрия);
Диц – Маклюков, Михайлис – Найт – Бойд;
Блэкер – Клещенко, Шевченко – Волк – Старченко;
Шалапов – Семёнов, Петухов – Сагадеев – Акользин;
Мусоров, Данияр, Панюков – Шестаков – Асетов.

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