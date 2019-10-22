«Динамо» Мн — «Барыс»: врач гостей получил дисциплинарный штраф до конца матча

Во втором периоде матча минского «Динамо» и казахстанского «Барыса» произошёл необычный инцидент. Дисциплинарный штраф до конца матча получил врач команды из Нур-Султана, выбежавший на лёд для помощи своему хоккеисту до того, как судьи остановили встречу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Толопило);

Ерёменко – Граньяни, Гайнетдинов – Ковыршин – А. Костицын;

Евенко – Готовец, Степанов – Демков – Мартынов;

Знахаренко – Бокун, Паре – Шор – Принс;

Дадонов, Денисов, Павленко – Китаров – Павлович.



«Барыс»:



Паскуаль (Стрия);

Диц – Маклюков, Михайлис – Найт – Бойд;

Блэкер – Клещенко, Шевченко – Волк – Старченко;

Шалапов – Семёнов, Петухов – Сагадеев – Акользин;

Мусоров, Данияр, Панюков – Шестаков – Асетов.