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Хартли: Широков, Франсон, Шумаков — в них не было ни капли «ржавчины»

Хартли: Широков, Франсон, Шумаков — в них не было ни капли «ржавчины»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б).

«Мы провели довольно много неплохих матчей в этом сезоне, но если говорить и о нашей команде, и об Уфе, то сегодня был один из лучших: обе команды продемонстрировали такое невероятное желание и стремление в игре, что практически не было ни одного свободного сантиметра пространства на льду ни в одном из периодов. Мы забили в первой смене, они — в последней. Затем овертайм «3 на 3» — свободного пространства не было ни для кого, не было возможности нанести бросок. Мы выиграли по буллитам, и Судницин отработал просто невероятно. Что в матче, что на буллитах.

Нужно сказать и о наших игроках, которые восстановились и вышли сегодня: Широков, Франсон, Шумаков — в них не было ни капли «ржавчины». Несмотря на паузу в их игре из-за травм, они всё равно играли по системе, они «катили» и боролись. Сегодня это наша общая победа», — цитирует тренера официальный сайт «Салавата».

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