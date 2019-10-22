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«Авангард» пошутил над Умарком, вспомнив его падение после замаха Бондарева

«Авангард» пошутил над Умарком, вспомнив его падение после замаха Бондарева
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2 Б.

В буллитной серии свою попытку не сумел реализовать нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк. После матча «Авангард» пошутил над шведским хоккеистом, вспомним его падение после замаха Алексея Бондарева в прошлой встрече команд.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Авангарда».

Первый гол зрители увидели на 31-й секунде — красивой заброшенной шайбой отметился форвард «Авангарда» Свен Андригетто. Следующего гола пришлось ждать до последней минуты основного времени, когда за четыре секунды до сирены счёт сравнял нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен. Встреча перешла в овертайм, где не было заброшенных шайб. В серии буллитов удачливее оказались гости, решающий бросок реализовал Роб Клинкхаммер.

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