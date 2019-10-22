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СКА снова проиграл «Нефтехимику». Поражение стало четвёртым подряд

СКА снова проиграл «Нефтехимику». Поражение стало четвёртым подряд
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА на домашней площадке уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3 Б. Напомним, 17 октября СКА проиграл «Нефтехимику» в гостях со счётом 1:2. «Армейцы» проиграли четвёртый матч подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Гости открыли счёт уже на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Зак Митчелл. В середине второго периода команда из Санкт-Петербурга сравняла счёт усилиями форварда Максима Карпова. На 44-й минуте подопечные Алексея Кудашова вышли вперёд благодаря голу нападающего Наиля Якупова. Вскоре «Нефтехимик» восстановил равновесие на табло, удачный бросок в актив записал защитник Зият Пайгин. Встреча перешла в овертайм, где голов не было. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок реализовал Зак Митчелл.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митчелл (Порядин, Уайт) – 02:58' (5x5)   1:1 Карпов (Ткачёв, Токранов) – 31:29' (5x4)   2:1 Якупов – 43:15' (5x5)   2:2 Пайгин (Уайт) – 46:01' (5x4)   2:3 Митчелл – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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