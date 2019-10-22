СКА снова проиграл «Нефтехимику». Поражение стало четвёртым подряд

Петербургский СКА на домашней площадке уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3 Б. Напомним, 17 октября СКА проиграл «Нефтехимику» в гостях со счётом 1:2. «Армейцы» проиграли четвёртый матч подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Гости открыли счёт уже на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Зак Митчелл. В середине второго периода команда из Санкт-Петербурга сравняла счёт усилиями форварда Максима Карпова. На 44-й минуте подопечные Алексея Кудашова вышли вперёд благодаря голу нападающего Наиля Якупова. Вскоре «Нефтехимик» восстановил равновесие на табло, удачный бросок в актив записал защитник Зият Пайгин. Встреча перешла в овертайм, где голов не было. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок реализовал Зак Митчелл.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

