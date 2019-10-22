СКА проиграл четыре матча подряд впервые с сезона-2016/17

Петербургский СКА на домашней площадке уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3 Б.
«Армейцы» проиграли четвёртый матч подряд, это произошло с клубом из Санкт-Петербурга впервые с сезона-2016/17.
Гости открыли счёт уже на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Зак Митчелл. В середине второго периода команда из Санкт-Петербурга сравняла счёт усилиями форварда Максима Карпова. На 44-й минуте подопечные Алексея Кудашова вышли вперёд благодаря голу нападающего Наиля Якупова. Вскоре «Нефтехимик» восстановил равновесие на табло, удачный бросок в актив записал защитник Зият Пайгин. Встреча перешла в овертайм, где голов не было. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок реализовал Зак Митчелл.
- 22 октября 2019
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