Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кудашов: всё равно увидели изменения в качестве игры СКА

Кудашов: всё равно увидели изменения в качестве игры СКА
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от домашнего матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:3 Б). Поражения стало для «армейцев» четвёртым подряд.

«Похожая ситуация, как и в прошлой встрече. Хорошо начинаем, контролируем шайбу, зеваем контратаку и получаем гол. Потом создаём массу моментов, а реализация… Много бросков, но они не переходят в качество. Но всё равно увидели много изменений в качестве игры по сравнению с прошлым матчем, движемся дальше.

У нас три вратаря, все будут играть.

«Нефтехимик» — надёжная команда, хорошо обороняется и контратакует. По большому счёту, матчи сегодня и в Нижнекамске шли как под копирку», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Просто выходим и выигрываем». В КХЛ СКА уже совсем не боятся
Петербуржцы потерпели четвёртое поражение подряд и седьмое – в последних девяти матчах.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019