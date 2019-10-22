Кудашов: всё равно увидели изменения в качестве игры СКА
Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от домашнего матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:3 Б). Поражения стало для «армейцев» четвёртым подряд.
«Похожая ситуация, как и в прошлой встрече. Хорошо начинаем, контролируем шайбу, зеваем контратаку и получаем гол. Потом создаём массу моментов, а реализация… Много бросков, но они не переходят в качество. Но всё равно увидели много изменений в качестве игры по сравнению с прошлым матчем, движемся дальше.
У нас три вратаря, все будут играть.
«Нефтехимик» — надёжная команда, хорошо обороняется и контратакует. По большому счёту, матчи сегодня и в Нижнекамске шли как под копирку», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Просто выходим и выигрываем». В КХЛ СКА уже совсем не боятся
Петербуржцы потерпели четвёртое поражение подряд и седьмое – в последних девяти матчах.
- 22 октября 2019
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