Якупов: СКА нельзя зарываться глубже, уже достаточно очков потеряли

Нападающий СКА Наиль Якупов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (2:3 Б).



«Трудный вопрос, что нам ещё нужно. Не знаю. По самоотдаче нет никаких проблем. Есть ошибки в каждой встрече, но у ребят горят глаза, и моменты есть… Создаём, созидаем, стараемся играть быстрее, помогаем друг другу. Даже не знаю, что сказать, тяжело. Которую игру у нас не получается забить больше двух голов. Обидное поражение.



Ни одного реализованного буллита – это наше мастерство, наверное, хромает. Да, есть хорошие вратари, но в этой лиге вратари просто так не играют. Но мы должны забивать, из 10 бросков хотя бы одну шайбу должны забивать. В прошлый раз не забили, сегодня. Это только наша вина, реальные моменты у нас были забить, но мы не смогли реализовать.



Надо продолжать работать, рано или поздно пробьёт. Каждый должен делать всё, чтобы ему не было стыдно за то, что он делает. Бывают такие моменты, тяжело из них выходить, но у нас нет другого выхода. Надо отдохнуть, восстановиться, с новыми силами подойти к тренировочному процессу и ехать на выезд, там продолжать навязывать свою игру и стараться победить. Нужны победы и уверенность. Мы уже достаточно очков потеряли, нельзя зарываться глубже.



Просмотр моей заброшенной шайбы не выбил из кондиции. Моменты у нас были и в конце, и в овертайме, но шайба не идёт в ворота. Просмотры — это игровые моменты, они от нас не зависят. Наша задача — ждать решения судьи и продолжать играть, каким бы оно ни было», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Просто выходим и выигрываем». В КХЛ СКА уже совсем не боятся Петербуржцы потерпели четвёртое поражение подряд и седьмое – в последних девяти матчах.