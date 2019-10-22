Скабелка: качества льда в Минске оставляло желать лучшего

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с минским «Динамо» (2:1 Б).
«Всегда приятно играть в Минске. Каждый из соперников заслуживал ничью и выяснить кто сильнее в овертайме или по буллитам. Игра была вязкая и тяжелая. Кстати, качество льда оставляло желать лучшего. Это была наша первая выездная игра. Мы довольны, что заработали два очка», — приводит слова Скабелки официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 34-й минуте, голом из-за ворот отметился нападающий «Динамо» Франсис Паре. Перед перерывом «Барыс» восстановил равновесие на табло, удачный бросок записал в актив форвард Егор Петухов. В третьем периоде голов не было, встреча перешла в дополнительное время. Овертайм также прошёл без шайб, в серии буллитов сильнее оказались гости. Решающий буллит реализовал Даррен Диц.
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