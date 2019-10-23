Бучневич в матче с «Аризоной» набрал 5-е очко в сезоне

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Аризону Койотс». Идёт второй период, счёт ничейный – 2:2.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Россиянин принял участие в голевой комбинации, которую завершил Тони Деанджело на 26-й минуте встречи. Ещё одним ассистентом в данном эпизоде выступил Брендан Лемье. На 39-й минуте игры Деанджело оформил дубль. В составе «Аризоны» отличились защитник Алекс Голигоски и нападающий Лоусон Круз.
Таким образом, Бучневич набрал 5-е (1+4) очко в 7 матчах нынешнего сезона. Всего за карьеру россиянин проводит 186-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, это его 106-е (44+62) набранное очко.
Отметим, что серия поражений «Рейнджерс» на данный момент насчитывает 4 матча.
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