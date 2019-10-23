Передача Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Аризоной»

«Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на арене «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась победой гостей в овертайме – 3:2.
В составе хозяев дубль оформил Тони Деанджело, у «Аризоны» отличились Лоусон Круз, Алекс Голигоски и Кристиан Дворак.
Нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин провёл на льду 22.35 и закончил матч с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями. Его партнер по команде Павел Бучневич за 15.10 успел отметиться голевой передачей, его показатель полезности в матче –«0».
Для «Рейнджерс» поражение стало пятым подряд.
В другом матче игрового дня «Баффало Сэйбрз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой «клинков» в овертайме — 4:3. Победная шайба на счету Джека Айкела.
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