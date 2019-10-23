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Передача Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Аризоной»

Передача Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Аризоной»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на арене «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась победой гостей в овертайме – 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Тони Деанджело, у «Аризоны» отличились Лоусон Круз, Алекс Голигоски и Кристиан Дворак.

Нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин провёл на льду 22.35 и закончил матч с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями. Его партнер по команде Павел Бучневич за 15.10 успел отметиться голевой передачей, его показатель полезности в матче –«0».

Для «Рейнджерс» поражение стало пятым подряд.

В другом матче игрового дня «Баффало Сэйбрз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой «клинков» в овертайме — 4:3. Победная шайба на счету Джека Айкела.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Круз (Фишер, Сёдерберг) – 13:06' (5x5)   1:1 Деанджело (Лемье, Бучневич) – 25:04' (5x5)   1:2 Голигоски (Чикран, Шмальц) – 33:46' (5x4)   2:2 Деанджело (Строум, Какко) – 38:00' (5x4)   2:3 Дворак (Голигоски, Келлер) – 61:04' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гэмбрелл (Карлссон, Сёренсен) – 05:46' (5x5)   0:2 Власик (Марло, Майер) – 15:23' (5x5)   1:2 Айкел (Далин, Олофссон) – 27:21' (5x4)   2:2 Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) – 39:29' (5x5)   3:2 Скиннер (Айкел, Йокихарью) – 40:45' (5x5)   3:3 Лабанк (Лабанк, Марло) – 51:27' (5x5)   4:3 Айкел (Ристолайнен, Миттельштадт) – 63:13' (3x3)
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