«Бостон» был сильнее «Торонто» благодаря двум очкам Пастрняка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.



В составе хозяев 2(1+1) очка набрал чешский форвард Давид Пастрняк, также за «Бостон» забивали Брэд Маршан, Бретт Ритчи и Пер Линдхольм, в составе проигравшей команде отличились Каспери Капанен и Александр Керфут.



Российский форвард «кленовых листьев» Илья Михеев весь матч провёл во втором звене, его игровое время составило 15.57, нападающий нанёс 2 броска в створ и закончил матч с показателем полезности «0».



Для «Торонто» поражение стало третьим в последних четырёх матчах. Команда с 12 очками располагается на 12-м месте Восточной конференции, «Бостон» (14) – 3-й.