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«Бостон» был сильнее «Торонто» благодаря двум очкам Пастрняка

«Бостон» был сильнее «Торонто» благодаря двум очкам Пастрняка
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

В составе хозяев 2(1+1) очка набрал чешский форвард Давид Пастрняк, также за «Бостон» забивали Брэд Маршан, Бретт Ритчи и Пер Линдхольм, в составе проигравшей команде отличились Каспери Капанен и Александр Керфут.

Российский форвард «кленовых листьев» Илья Михеев весь матч провёл во втором звене, его игровое время составило 15.57, нападающий нанёс 2 броска в створ и закончил матч с показателем полезности «0».

Для «Торонто» поражение стало третьим в последних четырёх матчах. Команда с 12 очками располагается на 12-м месте Восточной конференции, «Бостон» (14) – 3-й.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пастрняк (Маршан, Крюг) – 17:15' (5x4)   1:1 Капанен (Керфут, Холл) – 24:23' (5x5)   2:1 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 26:09' (5x5)   2:2 Керфут (Капанен, Нюландер) – 32:54' (5x4)   3:2 Ритчи (Дебраск) – 46:35' (5x5)   4:2 Линдхольм (Курали) – 57:57' (5x5)
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