USA Today: представляете, где были бы «Рейнджерс» без Георгиева и Лундквиста?

Обозреватель издания USA Today Винс Меркольяно прокомментировал результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне НХЛ. В последнем матче подопечные Дэвида Куинна уступили «Аризоне Койотс» (2:3), потерпев пятое поражение подряд.
«Вратари — самое яркое пятно в нынешней команде. С «койотами» здорово сыграл Александр Георгиев, у которого 33 сейва. Хенрик Лундквист тоже был хорош в тех матчах, в которых играл. Представляете, где была бы эта команда без этих голкиперов?» — задался вопросом журналист.
Нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин провёл на льду 22.35 и закончил матч с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями. Его партнёр по команде Павел Бучневич за 15.10 отметился голевой передачей, его показатель полезности в матче –«0».
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