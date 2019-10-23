Нападающий «Ванкувера» Хорват повторил достижение Нэслунда и Могильного

«Ванкувер Кэнакс» на выезде сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Матч состоялся на стадионе «Литтр Сизарс-арена» и завершился победой гостей со счётом 5:2.

Перед третьим периодом «Детройт» вёл в счёте 2:0, однако в заключительном отрезке «Ванкувер» забросил пять шайб и одержал победу в матче. Главным героем встречи стал Бо Хорват, который сделал хет-трик. Хорват забросил три шайбы в заключительном периоде матча, став четвёртым игроком в истории клуба с таким достижением.

В 1993 году Клифф Рённинг трижды поразил ворота «Лос-Анджелес Кингз» в заключительной трети матча. Спустя два года Александр Могильный аналогичным образом огорчил «Анахайм Майти Дакс», а в 2002-м Маркус Нэслунд повторил трюк Рённинга в матче с «Кингз».