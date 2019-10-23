Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Ванкувера» Хорват повторил достижение Нэслунда и Могильного

Нападающий «Ванкувера» Хорват повторил достижение Нэслунда и Могильного
Хоккей / НХЛ 0

«Ванкувер Кэнакс» на выезде сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Матч состоялся на стадионе «Литтр Сизарс-арена» и завершился победой гостей со счётом 5:2.

Перед третьим периодом «Детройт» вёл в счёте 2:0, однако в заключительном отрезке «Ванкувер» забросил пять шайб и одержал победу в матче. Главным героем встречи стал Бо Хорват, который сделал хет-трик. Хорват забросил три шайбы в заключительном периоде матча, став четвёртым игроком в истории клуба с таким достижением.

В 1993 году Клифф Рённинг трижды поразил ворота «Лос-Анджелес Кингз» в заключительной трети матча. Спустя два года Александр Могильный аналогичным образом огорчил «Анахайм Майти Дакс», а в 2002-м Маркус Нэслунд повторил трюк Рённинга в матче с «Кингз».

Новый капитан «Ванкувера» — о роли в раздевалке: не собираюсь произносить речи
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019