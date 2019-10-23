NBC Sports: даже если Самсонов будет великолепен, Холтби останется первым

Обозреватель NBC Sports Джей Джей Риган прокомментировал конкуренцию во вратарской линии «Вашингтон Кэпиталз», где борются основной голкипер Брейден Холтби и российский новичок Илья Самсонов.



«У Холтби действует последний год контракта, Самсонов — его предполагаемый преемник. Несмотря на неудачный старт сезона для Холтби, никаких противоречий в стане «Кэпиталз» нет, потому что никто не собирался делать Самсонова первым номером в сезоне-2019/20. И дело не в нежелании тренера доверять молодому голкиперу. Если вернуться в март 2018 года, то тогда Холтби пережил жуткий спад: в 11 матчах он выиграл только три раза, отражая лишь 87,2% бросков при колоссальной пропускаемости в 4,45 гола за матч. Без обиняков, он был ужасен.



Не стоит сравнивать Самсонова и Грубауэра, у которого уже был опыт игры первым номером. Быть стартёром — это не только хорошо справляться в одной конкретно взятой игре, а быть надёжным во множестве матчей. Даже когда Холтби был в своём худшем состоянии, никто не задавал вопросов. Вряд ли кто-то ожидал, что Самсонов всерьёз займёт пост номер один по ходу первого же месяца чемпионата.



Зато когда речь заходит о плей-офф, то здесь все заслуги выключаются. Если Самсонов будет лучшим вратарём на тот момент, то будет стартёром, и это не будет никого шокировать. Но по ходу регулярки, даже если он будет великолепен, самое большее, на что он может рассчитывать, — это разделить игровое время с Холтби. До тех пор пока «Вашингтон» остаётся претендентом на Кубок Стэнли, нет причин обменивать вратаря, который привёл вас к трофею в 2018 году. Бросить Самсонова в бой сейчас — это будет плохо для него самого и плохо для шансов на Кубок. Этого просто не произойдёт», — отметил Риган.



В восьми матчах сезона-2019/20 Холтби одержал четыре победы, отразив 88,4% бросков. На счету Самсонова три победы в трёх матчах в стартовом составе и 93,3% отражённых бросков.

Овечкин попросил клюшку у спившейся звезды. Он набирает очки 8 матчей подряд Великая Восьмёрка начал погоню за лучшим снайпером Пастрняком.