Овечкин обогнал Мессье по голам в гостевых матчах в НХЛ в равных составах

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Калгари Флэймз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Тодда Рирдена.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился капитан команды Александр Овечкин. Для российского форварда этот гол стал 210-м в гостевых матчах в НХЛ, заброшенным при игре в равных составах. По этому показателю Александр вышел на седьмое место в лиге, превзойдя результат Марка Мессье (209). Следующей целью для Овечкина являются позиция Бретта Халла (217).

Статистика Александра Овечкина в регулярном сезоне НХЛ-2019/20

Рекордсменом НХЛ по этому показателю является Уэйн Гретцки (277), второе место занимает Горди Хоу (250), топ-3 замыкает Яромир Ягр (246). В пятёрку лучших также входят Стив Айзерман (236) и Марсель Дионн (227). Из перечисленных игроков только Овечкин продолжает карьеру в НХЛ.