Пастрняк забил роскошный гол и возглавил гонку снайперов НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.
В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал форвард Давид Пастрняк. Чешский нападающий забросил роскошную шайбу. Пастрняк получил шайбу под воротами «Торонто», располагаясь параллельно линии ворот, выкатился на пятак «кленовых листьев» и броском между ног застал врасплох Майкла Хатчинсона.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ
Для Давида этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему он возглавил гонку снайперов. Второе место занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джеймс Нил (девять шайб), топ-3 замыкает нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс (восемь точных бросков).
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