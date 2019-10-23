Михаил Анисин стал игроком узбекского «Хумо»
ХК «Хумо» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина форвардом Михаилом Анисиным, информирует пресс-служба узбекского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона. Российский нападающий будет выступать в «Хумо» под номером 78.
В сезоне-2011/12 он принял участие в Матче звёзд КХЛ, стал лучшим снайпером плей-офф и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету Михаила 382 игры, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнёрам.
В минувшем сезоне Анисин защищал цвета румынской «Чиксереды». В 23 матчах он отметился 11 голами и 26 результативными передачами. В межсезонье Анисин заключил пробный контракт с ХК «Сочи», но не смог пробиться в состав клуба.
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