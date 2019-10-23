Стали известны три звезды игрового дня НХЛ
Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты не вошли в тройку лучших.
Третьей звездой стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).
Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват признан второй звездой. Он сделал первый хет-трик в карьере в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:2). Хорват забросил три шайбы в заключительном периоде матча, став четвёртым игроком в истории клуба с таким достижением. Ранее три шайбы за третий период за «Ванкувер» забивали Клифф Рённинг, Александр Могильный и Маркус Нэслунд.
Первой звездой назван форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ).
Нападающий «Ванкувера» Хорват повторил достижение Нэслунда и Могильного
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