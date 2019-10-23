«Адмирал» — «Динамо» М: стали известны составы команд

Стали известны составы приморского «Адмирала» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча во Владивостоке состоится сегодня, 23 октября, начало матча — в 12:30 мск.

«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист – Лалонд, Вихарев – Юнг – Бакош;

Дьяков – Осипов, Ломако – Мерескин –Воронин.

Мищенко – Козловский, Лисин – Петров – Бутузов;

Бобряшов – Островский, Коннов – В. Стрельцов – А. Стрельцов;

«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;

Бойков, Афиногенов — Ефремов — Михайлов, Муранов.