«Адмирал» — «Динамо» М: стали известны составы команд
Стали известны составы приморского «Адмирала» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча во Владивостоке состоится сегодня, 23 октября, начало матча — в 12:30 мск.
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Вихарев – Юнг – Бакош;
Дьяков – Осипов, Ломако – Мерескин –Воронин.
Мищенко – Козловский, Лисин – Петров – Бутузов;
Бобряшов – Островский, Коннов – В. Стрельцов – А. Стрельцов;
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Бойков, Афиногенов — Ефремов — Михайлов, Муранов.
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