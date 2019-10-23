Лучший бомбардир НХЛ Карлсон: не знаю, что сказать. Мне везёт. Это круто
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал личную результативность после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:3). Американец забросил две шайбы, продлив результативную серию до восьми матчей.
«Это круто. Даже не знаю, что сказать. Мне везёт. Удача в этом месяце была на моей стороне», – цитирует Карлсона пресс-служба НХЛ.
Американский защитник продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ, первым из игроков лиги сумев набрать 20 очков в сезоне. В активе Джона пять заброшенных шайб и 15 результативных передач. Второе место занимают нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (по 17 очков). Следом располагается одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (16 баллов).
Защитник «Вашингтона» Карлсон первым в сезоне НХЛ набрал 20 очков
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