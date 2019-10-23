Р. Якупов: КХЛ и ФХР — один дракон с двумя головами. Всегда найдут общий язык

Бывший директор и генеральный менеджер «Нефтехимика» Раил Якупов поделился мнением о развитии КХЛ.

«Я бы отменил лимит на легионеров. Считаю, что вообще никаких лимитов не должно быть. Даже на молодых игроков. Я просто сделал бы заявку на игру 20 человек, а не 22, как сейчас. Всё равно двое сидят. Четыре тройки, три пары, тогда не надо будет много платить, переплачивать, чтобы держать много народа в команде. Если мы хотим сильную лигу, должны играть сильнейшие люди. Вне зависимости от цвета кожи и какую страну они представляют. Единственный критерий – игрок должен подходить по параметрам тренеру.

Я, во-первых, не считаю, что КХЛ — неуспешная лига. Она всё равно успешная, как бы там ни говорили. Но от тех реалий, которые есть, от сборной мы никуда не денемся. Последние Олимпийские игры показали, что золотые медали у нас только в хоккее, какими бы они ни были, и в фигурном катании. Больше их не было. А медали нужны, вся страна смотрит. 24 команды в КХЛ могут не все смотреть, но сборную смотрят все.

Да, может быть, было бы лучше, если лига и федерация будут порознь. Но мы все прекрасно понимаем, что это один и тот же дракон, в хорошем смысле, с двумя головами. А в принципе тело-то одно и то же. Поэтому я бы не разделял федерацию и КХЛ так сильно между собой. Это дракон с двумя головами, и они всегда найдут общий язык», — цитирует Якупова «Спорт Бизнес Online».