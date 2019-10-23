Не забивавший с сентября 2018 года Афиногенов отличился во втором матче кряду

Московское «Динамо» обыгрывает «Адмирал» (1:0, идёт первый период) в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Счёт в матче открыл самый опытный форвард гостей Максим Афиногенов. 40-летний нападающий отличился во втором матче кряду. А до предыдущего матча с «Амуром» (5:1) Максим не забивал с сентября 2018 года.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист – Лалонд, Вихарев – Юнг – Бакош;

Дьяков – Осипов, Ломако – Мерескин – Воронин.

Мищенко – Козловский, Лисин – Петров – Бутузов;

Бобряшов – Островский, Коннов – В. Стрельцов – А. Стрельцов;



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;

Бойков, Афиногенов — Ефремов — Михайлов, Муранов.