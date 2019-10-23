Не забивавший с сентября 2018 года Афиногенов отличился во втором матче кряду

Московское «Динамо» обыгрывает «Адмирал» (1:0, идёт первый период) в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Счёт в матче открыл самый опытный форвард гостей Максим Афиногенов. 40-летний нападающий отличился во втором матче кряду. А до предыдущего матча с «Амуром» (5:1) Максим не забивал с сентября 2018 года.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Вихарев – Юнг – Бакош;
Дьяков – Осипов, Ломако – Мерескин – Воронин.
Мищенко – Козловский, Лисин – Петров – Бутузов;
Бобряшов – Островский, Коннов – В. Стрельцов – А. Стрельцов;
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Бойков, Афиногенов — Ефремов — Михайлов, Муранов.
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