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Не забивавший с сентября 2018 года Афиногенов отличился во втором матче кряду

Не забивавший с сентября 2018 года Афиногенов отличился во втором матче кряду
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыгрывает «Адмирал» (1:0, идёт первый период) в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Счёт в матче открыл самый опытный форвард гостей Максим Афиногенов. 40-летний нападающий отличился во втором матче кряду. А до предыдущего матча с «Амуром» (5:1) Максим не забивал с сентября 2018 года.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Адмирал»:

Олкинуора (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Вихарев – Юнг – Бакош;
Дьяков – Осипов, Ломако – Мерескин – Воронин.
Мищенко – Козловский, Лисин – Петров – Бутузов;
Бобряшов – Островский, Коннов – В. Стрельцов – А. Стрельцов;

«Динамо» (Москва):

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Бойков, Афиногенов — Ефремов — Михайлов, Муранов.

Афиногенов забил первый гол в официальных матчах за 13 месяцев
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