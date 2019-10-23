Куинн — о провале «Рейнджерс»: невозможно побеждать, не отдаваясь игре
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне НХЛ. В последнем матче подопечные Куинна уступили «Аризоне Койотс» (2:3), потерпев пятое поражение подряд.
«Можно что угодно говорить о системе и тактике, но если ты не двигаешь ногами, не отдаёшься игре, то побеждать очень сложно. Да просто невозможно. Мы просто не делаем базовых вещей, необходимых для достижения стабильного результата», – цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.
Нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин провёл на льду 22.35 и закончил матч с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями. Его партнёр по команде Павел Бучневич за 15.10 отметился голевой передачей, его показатель полезности в матче –«0».
Какко: хоккей не доставляет радости. Мог бы играть больше, чем мне дают
- 23 октября 2019
-
13:38
-
13:35
-
13:14
-
13:05
-
12:49
-
12:29
-
12:02
-
11:45
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:30
-
10:12
-
10:01
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:20
-
08:11
-
08:00
-
07:31
-
07:15
-
07:00
-
06:32
-
06:18
-
06:04
-
05:54
-
05:45
-
05:23
-
05:20
-
04:59
-
04:47
-
04:44
Партнерский контент