Куинн — о провале «Рейнджерс»: невозможно побеждать, не отдаваясь игре

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне НХЛ. В последнем матче подопечные Куинна уступили «Аризоне Койотс» (2:3), потерпев пятое поражение подряд.

«Можно что угодно говорить о системе и тактике, но если ты не двигаешь ногами, не отдаёшься игре, то побеждать очень сложно. Да просто невозможно. Мы просто не делаем базовых вещей, необходимых для достижения стабильного результата», – цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

Нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин провёл на льду 22.35 и закончил матч с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями. Его партнёр по команде Павел Бучневич за 15.10 отметился голевой передачей, его показатель полезности в матче –«0».