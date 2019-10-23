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Куинн — о провале «Рейнджерс»: невозможно побеждать, не отдаваясь игре

Куинн — о провале «Рейнджерс»: невозможно побеждать, не отдаваясь игре
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне НХЛ. В последнем матче подопечные Куинна уступили «Аризоне Койотс» (2:3), потерпев пятое поражение подряд.

«Можно что угодно говорить о системе и тактике, но если ты не двигаешь ногами, не отдаёшься игре, то побеждать очень сложно. Да просто невозможно. Мы просто не делаем базовых вещей, необходимых для достижения стабильного результата», – цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

Нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин провёл на льду 22.35 и закончил матч с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями. Его партнёр по команде Павел Бучневич за 15.10 отметился голевой передачей, его показатель полезности в матче –«0».

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