Тренер «Ак Барса»: у Ли всё получится. У нас в клубе он станет ещё сильнее

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (6:1), а также поделился ожиданиями от матча с «Магниткой».
«У нас и до этого оба матча с Магнитогорском были упорные, поэтому дополнительно мотивировать игроков не приходится, все понимают, что будет непростой матч. В то же время мы уже четыре игры проводим через день. Здесь важно, чтобы мы придерживались своей системы игры – если провести аналогии с физикой, то упорядоченные системы тратят меньше энергии, чем хаотичные. Поэтому нам важно придерживаться своей системы игры.
Я уверен, что матч будет упорным, мы, как и «Металлург», надеемся показать хороший хоккей. Важно, чтобы мы придерживались принципов игры, которые мы проповедуем, – активный хоккей, хороший контроль шайбы, давление на соперника. Этих принципов мы должны придерживаться и показать всё это в матче с «Металлургом».
Оценить игру Ли? Олег – хороший, быстрый игрок, обученный хоккеист. Он видит, что мы играем в системный хоккей, и пытается как можно быстрее войти в него. Поэтому думаю, что всё у него получится, он поможет нашей команде, он уже провёл хороший матч. У нас в клубе он как хоккеист станет ещё сильнее», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.
- 23 октября 2019
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