«Локомотив» поместил канадского форварда Ратти в список отказов
«Локомотив» поместил канадского форварда Тая Ратти в список отказов, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В этом сезоне канадец принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-4" и четырёх штрафных минутах. В среднем за матч Тай проводил на льду 18 минут 16 секунд.
26-летний уроженец Калгари последние два сезона выступал в клубе НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Ранее канадский форвард играл за «Сент-Луис Блюз» и клуб «Портленд Уинтер Хоукс», вместе с которым выигрывал чемпионат молодёжной Западной хоккейной лиги. В 2013 году Рэтти выступал за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет.
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