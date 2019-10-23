«Локомотив» поместил канадского форварда Ратти в список отказов

«Локомотив» поместил канадского форварда Тая Ратти в список отказов, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне канадец принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-4" и четырёх штрафных минутах. В среднем за матч Тай проводил на льду 18 минут 16 секунд.

26-летний уроженец Калгари последние два сезона выступал в клубе НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Ранее канадский форвард играл за «Сент-Луис Блюз» и клуб «Портленд Уинтер Хоукс», вместе с которым выигрывал чемпионат молодёжной Западной хоккейной лиги. В 2013 году Рэтти выступал за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет.