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ХК «Сочи» уступил «Амуру» и потерпел восьмое поражение подряд

ХК «Сочи» уступил «Амуру» и потерпел восьмое поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» принимал в Хабаровске ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «тигров».

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте матча, когда цели достиг бросок Дениса Голубева. Второй период обошёлся без заброшенных шайб, а в заключительной трети матча отличился вернувшийся в состав защитник хозяев Глеб Корягин. Окончательный счёт установил Сергей Шмелёв, лишивший шат-аута Марека Лангхамера.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Голубев (Лазарев, Язьков) – 14:17' (5x5)   2:0 Корягин (Зогорна, Зогорна) – 46:12' (5x5)   2:1 Шмелёв (Точицкий) – 57:37' (5x5)

Команда Александра Гулявцева одержала четвёртую победу в последних пяти матчах. В свою очередь «леопарды» продлили серию поражений до восьми матчей. Под руководством Леонида Береснева, сменившего в должности главного тренера Сергея Зубова, южане не одержали ещё ни одной победы.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

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