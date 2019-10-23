ХК «Сочи» уступил «Амуру» и потерпел восьмое поражение подряд

«Амур» принимал в Хабаровске ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «тигров».

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте матча, когда цели достиг бросок Дениса Голубева. Второй период обошёлся без заброшенных шайб, а в заключительной трети матча отличился вернувшийся в состав защитник хозяев Глеб Корягин. Окончательный счёт установил Сергей Шмелёв, лишивший шат-аута Марека Лангхамера.

Команда Александра Гулявцева одержала четвёртую победу в последних пяти матчах. В свою очередь «леопарды» продлили серию поражений до восьми матчей. Под руководством Леонида Береснева, сменившего в должности главного тренера Сергея Зубова, южане не одержали ещё ни одной победы.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ