Кекяляйнен: мы шли ва-банк, поэтому «Коламбус» не обменял Бобровского и Панарина

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал принятое решение в конце регулярного чемпионата сезона-2018/19 не обменивать голкипера Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина, хотя было известно, что они покинут команду летом.
«Кубок настолько трудно выиграть, что победу от поражения разделяют совсем немного, в определённые моменты это просто вопрос удачи. Тогда я смотрел на свою команду и думал, что импульс на нашей стороне и мы должны попробовать. Люди говорили, что мы идём ва-банк и сошли с ума.
Но если бы мы просто обменяли Бобровского и Панарина на молодых хоккеистов и раунды драфта, они бы сказали: «Эта команда каждый год делает одно и то же. Они продолжают строиться и перезагружаться, они никогда не пойдут на подобное». Независимо от того, в каком направлении вы движетесь, вас хвалят, если вы этого достигаете, и вас проклинают, если вы остаётесь без результата», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.
- 23 октября 2019
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