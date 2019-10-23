Московское «Динамо» на выезде победило «Адмирал», у Яшкина — дубль

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Адмирал» принимал во Владивостоке московское «Динамо». Победу со счётом 4:1 одержали бело-голубые.

Счёт в матче открыл самый опытный форвард гостей Максим Афиногенов. 40-летний нападающий отличился во втором матче кряду. А до предыдущего матча с «Амуром» (5:1) Максим не забивал с сентября 2018 года.

Во втором периоде первую шайбу в КХЛ забросил серебряный призёр молодёжного чемпионата мира Сергей Бойков. Под занавес периода Дмитрий Яшкин в ближнем бою переиграл Юхо Олкинуору и увеличил перевес гостей.

На старте третьего периода чешский нападающий после передачи Вадима Шипачёва убежал «один в ноль» с Олкинуорой и вновь поразил ворота, оформив дубль. Окончательный счёт установил Александр Коннов, забросивший единственную шайбу «моряков» в матче.