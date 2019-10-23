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Московское «Динамо» на выезде победило «Адмирал», у Яшкина — дубль

Московское «Динамо» на выезде победило «Адмирал», у Яшкина — дубль
Хоккей / КХЛ 0

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Адмирал» принимал во Владивостоке московское «Динамо». Победу со счётом 4:1 одержали бело-голубые.

Счёт в матче открыл самый опытный форвард гостей Максим Афиногенов. 40-летний нападающий отличился во втором матче кряду. А до предыдущего матча с «Амуром» (5:1) Максим не забивал с сентября 2018 года.

Во втором периоде первую шайбу в КХЛ забросил серебряный призёр молодёжного чемпионата мира Сергей Бойков. Под занавес периода Дмитрий Яшкин в ближнем бою переиграл Юхо Олкинуору и увеличил перевес гостей.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Афиногенов (Чайковски, Хиетанен) – 05:05' (5x5)   0:2 Бойков (Полыгалов) – 32:14' (5x5)   0:3 Яшкин (Тарасов, Зайцев) – 38:13' (5x5)   0:4 Яшкин (Шипачёв) – 40:32' (5x5)   1:4 Коннов (Лалонд, Стрельцов) – 52:16' (5x5)

На старте третьего периода чешский нападающий после передачи Вадима Шипачёва убежал «один в ноль» с Олкинуорой и вновь поразил ворота, оформив дубль. Окончательный счёт установил Александр Коннов, забросивший единственную шайбу «моряков» в матче.

Не забивавший с сентября 2018 года Афиногенов отличился во втором матче кряду
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