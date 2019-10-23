Яшкин: ранее ничего не слышал про критику «Динамо». Сейчас у нас получается всё

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:1), которая стала для бело-голубых третьей кряду.
«Думаю, что поездка у нас получилась. Три матча выиграли, поэтому можно со спокойной душой возвращаться домой. Конечно, было тяжело, но все команды в одинаковых условиях. Слава богу, что справились. Готовы лететь домой. Моя игра и пас Шипачёва? Мы стараемся помогать друг другу, пока у нас получается. Пусть так и продолжается.
«Адмирал» создал много моментов, с этой командой нелегко играть, Бочаров нас несколько раз выручил. Мы уже с ним играли дома, такая же игра была. Повторюсь, с «Адмиралом» сложно. Про то, что нас кто-то ранее критиковал, я ничего не слышал и не читал. Конечно, игра была не идеальной, но такие периоды бывают.
Сейчас хорошо играем, у команды всё получается. Надо на этом сосредоточиться. Настроение в команде позитивное, впереди домашняя серия, готовимся», — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 23 октября 2019
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